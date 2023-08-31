Avrupa'da Yılın Futbolcusu ve Teknik Direktörü belli oldu!

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleştirildiği organizasyonda Avrupa'da Yılın Futbolcusu ve Yılın Teknik Direktörü ödüllerini kazanan isimler de belli oldu. Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü Manchester City ile hem Şampiyonlar Ligi hem de İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Erling Haaland aldı. Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kazandı.

Öte yandan İspanya Kadın Milli Takımı ile Dünya Kupası ve Barcelona ile İspanya Premier Lig Şampiyonu olan Aitana Bonmati, Avrupa'da Yılın Kadın futbolcusu ödülünü alırken, Avrupa'da Yılın Kadın Teknik Direktörü de İngiltere Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Sarina Wiegman oldu.

UEFA Başkanlık Ödülü ise Almanya ve Bayern Münih'in efsane futbolcusu Miroslav Klose'ye verildi. Kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Klose, son olarak Avusturya'nın Altach takımının başında yer aldı.