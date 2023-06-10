Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final mücadelesi için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin'i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra final maçını izlemek üzere Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Erdoğan, burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile yan yana final maçını izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final mücadelesi için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin'i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra final maçını izlemek üzere Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Erdoğan, burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile yan yana final maçını izledi.
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