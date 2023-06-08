Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter ve Manchester City Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi

Inter ve Manchester City Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi

Inter ve Manchester City kafileleri Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 21:54
Inter ve Manchester City Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi

Şampiyonlar Ligi finalistlerinden ilk olarak Inter kafilesini taşıyan uçak, 20.05 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Kafileyi otele götürecek takım otobüsü aprona alınarak uçağın altında hazır bekletildi. Futbolcular ve teknik heyet uçaktan inip otobüse geçti. Inter'in takım otobüsü geniş güvenlik önlemlerinin alındığı İstanbul Havalimanı'ndan konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Manchester'dan havalanan İngiliz takımını taşıyan özel uçak ise saat 20.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Manchester City kafilesi, uçağın altında kendilerini bekleyen iki otobüse binerek havalimanından ayrıldı.

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