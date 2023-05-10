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Milan 0-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan, evinde Inter'i konuk etti. Inter, deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve İstanbul'daki final için büyük bir avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:56 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 00:22
Milan 0-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

"Devler Ligi" yarı finalinde 20 yıl aradan sonra yeniden eşleşen ezeli rakipler Milan ve Inter, yarı finalin ilk maçında Milano'daki San Siro Stadı'nda kozlarını paylaştı. 75 bin 532 futbolseverin tribünlerden izlediği maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetti.

Milan'ın ev sahibi olduğu maça hızlı başlayan taraf konuk Inter oldu.

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 8. dakikada kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi pozisyon alan Edin Dzeko, şık vuruşla konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

Bu golden üç dakika sonra Inter farkı 2'ye çıkaran golü buldu. 11. dakikada ani gelişen Inter atağında Federico Di Marco'nun pasıyla ceza sahasına giren Henrikh Mkhitaryan, kaleci Maignan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

16. dakikada Inter, Hakan Çalhanoğlu ile 3. golü bulmaya çok yaklaştı ancak milli oyuncunun şutunda top direkten döndü.

Oyunun kontrolünde tutan Inter, ilk yarı 2 farklı önde tamamladı.

İkinci yarıya ev sahibi Milan, arka arkaya hücumlarla başladı. Inter kalesindeki baskısını arttıran Milan, 63. dakikada Sandro Tonali ile gole çok yaklaştı ama Tonali'nin şutunda top direkten dışarı gitti.

Bu arada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 78. dakikada yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı gol fırsatları değerlendiremeyince Inter, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Inter, bu sonuçla 16 Mayıs'taki rövanş maçı öncesi, İstanbul'daki finale gidebilmek için avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

Bu galibiyetle Inter, daha önce 4 kez Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı ezeli rakibinin bileğini ilk kez bükebildi. Önceki 4 maçta Milan 2 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle bitmişti.

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