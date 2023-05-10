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Kevin de Bruyne Real Madrid'e attığı golle tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in golünü Vinicius Junior, Manchester City'nin golünü ise Kevin de Bruyne kaydetti. De Bruyne, attığı bu gol ile tarihe geçmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:57 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:18
Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi.

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Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Santiago Bernabeu'da oynanan dev maçta ev sahibi Real Madrid, 36. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle öne geçti.

Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

İlk yarısı Madrid ekibinin üstünlüğüyle biterken ikinci yarıda Manchester City 67. dakikada Kevin de Bruyne ile skora dengeyi getirdi.

Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Öte yandan İngiliz ekibinin golünü atan ve maçın adamı seçilen Kevin de Bruyne Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'e deplasmanda iki farklı eleme maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Belçikalı orta saha oyuncusu daha önce Şampiyonlar Ligi 2019-20 Sezonu Son 16 ilk etabında takımının Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta ağları havalandırmıştı.

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