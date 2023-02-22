RB Leipzig 1-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalırken, Inter ise sahasında Porto'yu 1-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi.

Manchester City, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 70. dakikada Josko Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.