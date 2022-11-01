Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Marsilya Tottenham: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Marsilya Tottenham: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar D Grubu nefes kesen bir maça sahne oldu. Fransız ekibi Marsilya ile İngiliz temsilcisi Tottenham'ın karşılaştığı mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Tottenham oldu. Bu sonuçla beraber Tottenham grubundan lider olarak çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 01:08
Marsilya Tottenham: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Marsilya ile Tottenham, Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Marsilya'nın golünü 45+2. dakikada Mbemba kaydetti.

Tottenham'da ise 54. dakikada Lenglet ve 90+5. dakikada Hojbjerg sahneye çıktı.

Zorlu mücadeleyi İngiliz devi 2-1 kazanmayı başardı.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder maçın 73. dakikasında oyuna dahil oldu.

Grubun diğer maçında ise Frankurt, Sporting Lisbon'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Tottenham puanını 11'e yükselterek UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını lider tamamladı ve son 16 turuna kalmayı başardı.

Marsilya ise grubu 6 puanla grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

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