Marsilya Tottenham: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Marsilya ile Tottenham, Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Marsilya'nın golünü 45+2. dakikada Mbemba kaydetti.

Tottenham'da ise 54. dakikada Lenglet ve 90+5. dakikada Hojbjerg sahneye çıktı.

Zorlu mücadeleyi İngiliz devi 2-1 kazanmayı başardı.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder maçın 73. dakikasında oyuna dahil oldu.

Grubun diğer maçında ise Frankurt, Sporting Lisbon'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Tottenham puanını 11'e yükselterek UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını lider tamamladı ve son 16 turuna kalmayı başardı.

Marsilya ise grubu 6 puanla grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.