Celtic - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Celtic ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Celtic - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTIC - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - Real Madrid maçı 6 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka TV8'de canlı olarak yayınlanacak.

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CELTIC - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celtic

Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Giakoumakis, Jota

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius