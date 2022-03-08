Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Inter maçı CANLI

Liverpool-Inter maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Liverpool, ilk maçta 2-0'lık skorla mağlup ettiği Inter'i bu kez evinde ağırlayıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 22:54
Liverpool-Inter maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Devler liginde bugünün öne çıkan maçında Liverpool, evinde Inter'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

LIVERPOOL - INTER İLK 11'LER

LİVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Thiago, Fabinho, Jones, Mane, Jota, Salah

INTER: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan, Perisic, Alexis, Lautaro

LIVERPOOL – INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'te çalan Liverpool – Inter Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı EXXEN'de yayınlanıyor.

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