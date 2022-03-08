Liverpool-Inter maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Devler liginde bugünün öne çıkan maçında Liverpool, evinde Inter'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
LIVERPOOL - INTER İLK 11'LER
LİVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Thiago, Fabinho, Jones, Mane, Jota, Salah
INTER: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan, Perisic, Alexis, Lautaro
LIVERPOOL – INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 23.00'te çalan Liverpool – Inter Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı EXXEN'de yayınlanıyor.