Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde gol attı! Lille taraftarı sosyal medyayı salladı

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde gol attı! Lille taraftarı sosyal medyayı salladı

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Wolfsburg'u 3-1 yenerek grubundan lider olarak çıktı. Karşılaşmada açılış golünü atan Burak Yılmaz hem tarihe geçti hem de sosyal medyayı salladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 07:58
Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde gol attı! Lille taraftarı sosyal medyayı salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son haftasında Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille, Almanya deplasmanında Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek lider olarak son 16'ya adını yazdırdı.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde gol attı! Lille taraftarı sosyal medyayı salladı

Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede Lille, 11. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Lille, 72. dakikada Jonathan David ve 78. dakikada Angel Gomes'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. 89. dakikada Alman ekibi Renato Steffen ile farkı 2'ye indirse de Fransız temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrılarak grubu lider tamamladı.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde gol attı! Lille taraftarı sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz'ın attığı gol aynı zamanda tarihe geçti. 36 yaşındaki golcü, bir Fransız takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde gol attı! Lille taraftarı sosyal medyayı salladı

Bu gol aynı zamanda Fransız taraftarları da coşturdu. Milli futbolcuya sosyal medyada büyük övgü vardı. İşte atılan tweetlerden bazıları...

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde gol attı! Lille taraftarı sosyal medyayı salladı

"Burak Yılmaz'ı son maçlarda eleştirenler çenelerini kapasın"

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde gol attı! Lille taraftarı sosyal medyayı salladı

"Kralım"

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