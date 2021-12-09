Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde gol attı! Lille taraftarı sosyal medyayı salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son haftasında Burak Yılmaz 'ın forma giydiği Lille , Almanya deplasmanında Wolfsburg 'u 3-1 mağlup ederek lider olarak son 16'ya adını yazdırdı.

Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede Lille, 11. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Lille, 72. dakikada Jonathan David ve 78. dakikada Angel Gomes'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. 89. dakikada Alman ekibi Renato Steffen ile farkı 2'ye indirse de Fransız temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrılarak grubu lider tamamladı.