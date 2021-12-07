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Real Madrid-Inter maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 6. ve son hafta maçında Real Madrid sahasında Inter'i konuk edecek. Gruptan çıkmayı garantileyen iki takım liderlik için sahada olacak. Peki Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 15:25
Real Madrid-Inter maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalyan temsilcisi Inter kozlarını paylaşacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak.

12 puanla lider durumda bulunan Real Madrid, avantajını sürdürmek için sahada olacak. Konuk ekip Inter ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp gruptan lider çıkmayı amaçlıyor.

REAL MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Inter'i ağırladığı müsabaka 7 Aralık Salı günü 23.00'te başlayacak. Kritik müsabaka Exxen'den canlı yayınlanacak.

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