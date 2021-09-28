Porto - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PORTO - LIVERPOOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFAŞampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto - Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Porto - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Liverpool maçı 28 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

PORTO - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Costa; Corona, Cardoso, Marcano, Wendell; Otavio, Oliveira, Grujic, Diaz; Taremi, Martinez

Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Konate, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Minamino