Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Porto - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:23
Porto - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFAŞampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto - Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Porto - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Liverpool maçı 28 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

PORTO - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Costa; Corona, Cardoso, Marcano, Wendell; Otavio, Oliveira, Grujic, Diaz; Taremi, Martinez

Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Konate, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Minamino

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