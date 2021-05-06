Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Büyük tehlike! Süper Lig'in şampiyonu Devler Ligi'ne direkt gidemeyebilir

Büyük tehlike! 'in şampiyonu 'ne direkt gidemeyebilir

yarı final rövanş maçında sahasıdna 'i 2-0'lık skorla devirerek adını finale yazdırdı. ekibinin finale kalmasının ardından Spor Toto şampiyonunun Devler Ligine direkt katılma hakkı tehlikeye girdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 08:40 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:01
Büyük tehlike! Süper Lig'in şampiyonu Devler Ligi'ne direkt gidemeyebilir

'nde önceki gün PSG'yi eleyerek finale yükselen Manchester City'nin ardından diğer finalist oldu. devi, İspanya'da 1-1 biten maçın rövanşında 'i sahasında 2-0 mağlup etti.

Büyük tehlike! Süper Lig'in şampiyonu Devler Ligi'ne direkt gidemeyebilir

ŞAMPİYONAR LİGİ'NDE İKİ İNGİLİZ EKİBİ FİNALDE

Maçın 29. dakikasında Havertz'in aşırtma vuruşunda direkten dönen topu kafayla tamamlayan Werner, 'yi öne geçirdi.

Büyük tehlike! Süper Lig'in şampiyonu Devler Ligi'ne direkt gidemeyebilir

85'te ise Mount, Pulisic'in pasını plase bir şutla ağlara gönderdi ve takımına bileti aldırdı. Böylece 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasında iki ekibi mücadele edecek.

Büyük tehlike! Süper Lig'in şampiyonu Devler Ligi'ne direkt gidemeyebilir

SÜPER LİG ŞAMPİYONU İÇİN TEHLİKE

'nın finale kalmasının ardından, şampiyonunun 'ne direkt katılma hakkı tehlikeye girdi.

Büyük tehlike! Süper Lig'in şampiyonu Devler Ligi'ne direkt gidemeyebilir

Premier Lig'de bitime 4 hafta kala 4. sırada olan , eğer Şampiyonlar Ligi kupasını kazanır ve kendi ligini de ilk 4'te bitiremezse, bu sezonun şampiyonu, 'ne direkt katılım sağlayamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

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