Büyük tehlike! Süper Lig'in şampiyonu Devler Ligi'ne direkt gidemeyebilir

Premier Lig'de bitime 4 hafta kala 4. sırada olan Chelsea, eğer Şampiyonlar Ligi kupasını kazanır ve kendi ligini de ilk 4'te bitiremezse, bu sezonun Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.