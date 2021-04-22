Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İlkay Gündoğan'dan Şampiyonlar Ligi eleştirisi

'dan eleştirisi

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , 'nin 2024-25 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni formatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 22:44
İlkay Gündoğan'dan Şampiyonlar Ligi eleştirisi

kulübü 'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu , 2024-2025 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek yeni formatının, projesiyle karşılaştırıldığında ehvenişer olduğunu söyledi.

İlkay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herkes Avrupa Süper Ligi'ne odaklandığı için yeni Şampiyonlar Ligi formatının yeterince konuşulmadığına değinerek, "Hep daha fazla maç isteniyor. Oyuncuları düşünen kimse yok mu? Yeni Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Ligi'ne kıyasla ehvenişer. Mevcut format zaten çok iyi çalışıyor. Bu nedenle hem oyuncular hem de taraftarlar için dünya futbolunun en popüler kulüp organizasyonu." ifadelerini kullandı.

"" olarak bilinen modele geçileceğini duyuran UEFA, katılımcı sayısının 32'den 36'ya, grup aşamasındaki maç sayısının da 6'dan 10'a yükselmesine karar vermişti.

20 takımla düzenlenmesi planlanan Avrupa Süper Ligi'nin grup aşamasında ise her takımın 18 karşılaşmaya çıkacağı açıklanmıştı.

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