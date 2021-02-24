Atalanta - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaştı.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönettiği karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren gol 86. dakikada Mendy'den geldi ve İspanyol devi rövanş karşılaşması öncesi İtalya'dan avantajlı döndü.
ATALANTA 10 KİŞİ TAMAMLADI
Zorlu mücadelenin 17. dakikasında Atalanta 10 kişi kaldı.
Hızlı gelişen Real Madrid atağında Mendy, Remo Freuler'den sıyrılıp ceza sahasına gireceği anda yerde kaldı ve maçın hakemi İsviçreli Freuler'i direkt kırmızı kartla oyun dışına attı.