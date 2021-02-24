Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atalanta - : 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında İtalyan ekibi Atalanta sahasında İspanyol devi 'i ağırladı. Zorlu karşılaşma eflatun-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 'e galibiyeti getiren gol 86. dakikada Mendy'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 00:53
Atalanta - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile kozlarını paylaştı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönettiği karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

'e galibiyeti getiren gol 86. dakikada Mendy'den geldi ve İspanyol devi rövanş karşılaşması öncesi İtalya'dan avantajlı döndü.

ATALANTA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Zorlu mücadelenin 17. dakikasında Atalanta 10 kişi kaldı.

Hızlı gelişen Real Madrid atağında Mendy, Remo Freuler'den sıyrılıp ceza sahasına gireceği anda yerde kaldı ve maçın hakemi İsviçreli Freuler'i direkt kırmızı kartla oyun dışına attı.

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