Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile Fransa League 1 temsilcisi PSG kozlarını paylaşıyor. Camp Nou'da oynanacn mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'de çalan Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann.

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi