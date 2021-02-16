Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Paris Saint-Germain maçı CANLI

Barcelona-Paris Saint-Germain maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Gecenin dikkat çeken mücdelesinde İspanya La Liga temsilcisi Barcelona sahasında Fransa temsilcisi 'i (PSG) konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 22:58
Barcelona-Paris Saint-Germain maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile temsilcisi PSG kozlarını paylaşıyor. Barcelona'nın ev sahipliğinde Camp Nou'da oynanan mücadelede ilk düdük çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'de çalan Barcelona - (PSG) maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: , Dest, , , , , Busquets, , , , Griezmann.

PSG: Navas, Florenzi, , , , , Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi

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