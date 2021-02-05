UEFA'dan 36 takımlı yeni Şampiyonlar Ligi formatı!

İtalya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonundan itibaren 36 takımlı bir lig formatına dönüştürüleceğini yazdı. Söz konusu kararın, salı günü UEFA tarafından federasyonlara sunulacağı ve nisan ayında da onaylanacağı belirtildi.

İŞTE YENİ FORMATIN DETAYLARI

Haberde yer alan bilgiye göre; 36 takım UEFA sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Takımlar hem aynı kategoride hem de farklı kategorideki rakipleriyle 10 maça çıkacak. 5 iç saha ve 5 deplasman olmak üzere 10'ar maçın oynanacağı lig sonunda genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak. Play-off etabınıda elenen takımlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

DAHA ÇOK BÜYÜK TAKIM KATILACAK

Son 16 turundan itibaren tüm maçlar Şampiyonlar Ligi'nin klasik formatında olduğu gibi oynanacak. UEFA, bu yeni formatla birlikte daha çok büyük maçın oynanmasını amaçlanırken, Premier Lig başta olmak üzere 5 büyük ligden daha çok takımın yeni Devler Ligi'ne katılacağı ifade ediliyor.

Turnuvaya katılan takımlar minimum 10, maksimum ise 17 maç oynayabilecek. Katılımcı sayısındaki artış, kulüplerin daha fazla maç oynama talebini de karşılamış olacak. Otoriteler bu genişlemenin turnuvanın cazibesini düşüreceğinden endişe duyuyor.



