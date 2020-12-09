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Marsilya 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

C Grubu son hafta maçında sahasında Marsilya'yı konuk etti. İngiliz ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrılarak rahat bir 3 puan aldı. Manchester City'nin gollerini 48. dakikada , 77. dakikada ve 90. dakikada Sterling kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 01:05
Manchester City Marsilya 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

C Grubu'nun son haftasında , evinde Marsilya ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 48. dakikada , 77. dakikada ve 90. dakikada Sterling'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 16 puanla grupta lider olarak son 16 turuna yükseldi. Marsilya ise 3 puanla son sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi bileti alma şansını kaçırdı.

Diğer maçta ise , evinde Porto'ya 2-0 mağlup olmasına rağmen grubu 3 puanla Marsilya'nın ikili averajla önünde olmasının avantajını kullanarak 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

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