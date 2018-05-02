Alman Bild gazetesi Cüney Çakır'ı eleştirdi
Real Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçının ardından Alman basını, Bayern Münih'in kupaya veda etmesinde Cüneyt Çakır'ı sorumlu gösterirken bu hata nedeniyle video hakem sisteminin gerekliliğini savundu.
- 2.5.2018 11:21
- Güncelleme: 2.5.2018 11:27
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 2
Yorum
şmpynlk neden kaçtı ? transferle filan olmuyor..bir defa en ufak durumda demarolize olan bir hoca var..bir de kulübede bile takımına zarar veren kaleci tolga var.
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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif!
Toplam 6
Yorum
misafir Takımın can damarı Gomis ve Rodriqez. İkisi de seyirciye seyir zevki veren ve takımı sürükleyen isimler. İkisi de kesinlikle satılmamalıdır.
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Beşiktaş Yönetimi, Tahkim’e gitti!
Toplam 10
Yorum
Kartalım Herkez olaya at gözlükleri ile bakıyor. Q7 4 kere köşe vuruşu atamadı, taraftar o kadar uyarıldılar sonra bide kafa yarma var daha ne olmalı
Alman Bild gazetesi Cüney Çakır'ı eleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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