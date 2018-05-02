Alman Bild gazetesi Cüney Çakır'ı eleştirdi – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bild gazetesi Cüney Çakır'ı eleştirdi

    <a href="/index/alman?id=3d89b02c-6fce-4ed0-8734-aedbd00f38da" class="" rel="tag">Alman</a> Bild gazetesi Cüney Çakır'ı eleştirdi

    Real Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçının ardından Alman basını, Bayern Münih'in kupaya veda etmesinde Cüneyt Çakır'ı sorumlu gösterirken bu hata nedeniyle video hakem sisteminin gerekliliğini savundu.

    1. 2.5.2018 11:21
    2. Güncelleme: 2.5.2018 11:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bild gazetesi Cüney Çakır'ı eleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN