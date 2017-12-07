Bayern Münih'ten Beşiktaş'a iddialı cevap
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 14 puan ile gruptan lider olarak çıktı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın resmi İngilizce Twitter sayfasından; " Gruptan yenilmez olarak ve bir Türk takımı tarafından elde edilen en yüksek puan ile çıktık. Şimdi, sıradaki kim?" sorusunun sorulduğu bir paylaşım yapıldı.
Bunun üzerine bu twite cevap veren Bayern Münih, James Rodrigez'in el salladığı videoyu yayınladı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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