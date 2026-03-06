Jesus'tan korkuyordum

Anadolu Ajansının Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar" projesinin dördüncü konuğu Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydin, oldu. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, A Milli Takım, Fenerbahçe ve derbi rekabeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

JESUS ÇOK SİNİRLİYDİ

"Ciddi anlamda Jesus hocadan korkuyordum. Sadece ben değil, çoğu kişi korkuyordu. İdmanda yanlış bir şey yaptığın zaman hemen bağırıyordu, seni idmandan kovuyordu. Samandıra'ya giderken korkudan titriyordum. İdmanda ofsayt sistemi çalışacağız... Zaten ofsayt sistemini çalışmak o kadar zor ki. Küçük bir hata yaptığın zaman yıkıyordu, çok sinirleniyordu. Ama çok kaliteli bir hocaydı. Gerçekten çok beğeniyordum. Çok iyi bir hocaydı ama dediğim gibi çok sinirliydi. Ondan korkuyorduk."

YERLİLERİN HEPSİ EZİLİYOR

"Yaptığımız şeylere saygı duymuyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan, Gürcistan, Hollanda, Çekya maçında verdiğim performansları görmezden gelip beni böyle yapmaları üzücü. Milli takım formasıyla iyi performans veren oyunculardan bir tanesiyim. Bunların üstünü çizip, Fenerbahçe'de kötü sezon geçirmiş... Bazı şeylerimiz uyuşmamış olabilir. Sırf bundan dolayı beni Twitter'da taşlıyorlar, kötülüyorlar. İsteyerek mi yaptım? Olmadı. Bazen bazı şeyler, bazı yerlerde olmuyor. Ben de Fenerbahçe'de olmadım, futbolda olan şeyler. Hala Fenerbahçe troll hesapları benim yakamı bırakmıyor. Niye? Galatasaray'la maç oynuyoruz. Galatasaray bizi yenince Fenerbahçe trolleri bana sallıyor. Fenerbahçe ile oynuyoruz, yenildiğimiz zaman Galatasaray trolleri saldırıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kaldık. Bunların arasında eziliyoruz. Tek ben değil, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kavgalarda yerli oyuncuların hepsi eziliyor. En büyük sorunumuz bu."

DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ

"Çok kaliteli bir milli takımımız, çok kaliteli gençlerimiz, gururlarımız var. Avrupa'nın her yerinde futbol oynayan kardeşlerimiz var. Kaliteli, genç ve başarıyı isteyen bir milli takımımız var. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda fazlasıyla gösterdik, Dünya Kupası'na gidersek daha üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. İlk maç Romanya ile içeride oynamanın avantajı da var. Daha kaliteli bir takım olduğumuzu, İstanbul'da turu çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum, hiçbir şüphem yok. Sonra Slovakya-Kosova galibi... Deplasmanda olması zor görülebilir ama ben takımın gücüne, kalitesine güveniyorum. Rakip kim olursa olsun, Dünya Kupası'na kesinlikle gideceğiz."