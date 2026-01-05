Çok tempolu oynamalıyız

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki sağ beki Muhammet Taha Şahin, ikinci yarı öncesinde taraftarlarına umut dağıttı. İlk yarının son döneminde yakaladıkları formu devam ettirmek istediklerini belirten Şahin, "Çok tempolu oynamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Şahin ayrıca, "İlhan Hoca da Recep Hoca da modern futbol oynatıyor" diye çalıştığı iki teknik adamı övdü.