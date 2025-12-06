Çaykur Rizespor'dan hakem isyanı! Ümit Öztürk...

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından Rizespor'dan tepki açıklaması geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

DÜŞÜN ARTIK YAKAMIZDAN!

Kinle beslediğiniz hesaplaşma planınızdan vazgeçin. Bir camianın emeklerine darbe vurmaktan bıkmadınız mı? Rizespor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım. Bugün ne mi oldu? Dakika 8' Dakika 18' Dakika 23' Bu dakikalar Rizespor'a engel olmak isteyen zihniyetteki bazı insanların camiamıza dur dediği zaman dilimleri. Bu pozisyonlara devam diyen maçı yöneten şahsiyetlerin aleyhimize nasıl kolay penaltı çaldıklarını da gördü spor kamuoyu. 15. hafta maçımızda da yine aynı senaryo. Aleyhimize düdük çalmakta istikrarlısınız. Hangi birini söyleyelim? Oynadığımız 15 maçın 11'inde aleyhimize verilen kararlarla puan kaybetmemize sebep olundu. İki hafta önceki sorumuzu tekrar ediyoruz: "

RİZESPOR'DAN NE İSTİYORSUNUZ?

"Rizespor düşmanlığı ile tanırız Ümit Öztürk'ü, son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu: 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize verdiği kararlarda büyük bir istikrar var. Emre Malok sen de hoş geldin. TFF' başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, oluşan bu tabloya ilişkin gerekli adımları atmasını bekliyoruz.