CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor'dan hakem isyanı! Ümit Öztürk...

Çaykur Rizespor'dan hakem isyanı! Ümit Öztürk...

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor deplasamanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, maçın ardından Ümit Öztürk'e tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 20:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor'dan hakem isyanı! Ümit Öztürk...

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından Rizespor'dan tepki açıklaması geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

DÜŞÜN ARTIK YAKAMIZDAN!

Kinle beslediğiniz hesaplaşma planınızdan vazgeçin. Bir camianın emeklerine darbe vurmaktan bıkmadınız mı? Rizespor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım. Bugün ne mi oldu? Dakika 8' Dakika 18' Dakika 23' Bu dakikalar Rizespor'a engel olmak isteyen zihniyetteki bazı insanların camiamıza dur dediği zaman dilimleri. Bu pozisyonlara devam diyen maçı yöneten şahsiyetlerin aleyhimize nasıl kolay penaltı çaldıklarını da gördü spor kamuoyu. 15. hafta maçımızda da yine aynı senaryo. Aleyhimize düdük çalmakta istikrarlısınız. Hangi birini söyleyelim? Oynadığımız 15 maçın 11'inde aleyhimize verilen kararlarla puan kaybetmemize sebep olundu. İki hafta önceki sorumuzu tekrar ediyoruz: "

RİZESPOR'DAN NE İSTİYORSUNUZ?

"Rizespor düşmanlığı ile tanırız Ümit Öztürk'ü, son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu: 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize verdiği kararlarda büyük bir istikrar var. Emre Malok sen de hoş geldin. TFF' başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, oluşan bu tabloya ilişkin gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!
Başakşehir-F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
F.Bahçe'de şok sakatlık!
Saran'dan Hacıosmanoğlu açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erokspor zirveye göz dikti! Erokspor zirveye göz dikti! 21:06
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 20:23
Chelsea galibiyeti unuttu Chelsea galibiyeti unuttu 20:17
B. Münih deplasmanda gol oldu yağdı! B. Münih deplasmanda gol oldu yağdı! 20:17
Tottenham sahasında kazandı! Tottenham sahasında kazandı! 20:11
M. City evinde hata yapmadı! M. City evinde hata yapmadı! 20:09
Daha Eski
Pole pozisyonu Verstappen'in Pole pozisyonu Verstappen'in 19:24
Beşiktaş'tan çifte takviye Beşiktaş'tan çifte takviye 19:21
F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı 19:17
Tedesco: Oyuna iştah katmak istedik! Tedesco: Oyuna iştah katmak istedik! 18:55
Saran'dan Hacıosmanoğlu açıklaması! Saran'dan Hacıosmanoğlu açıklaması! 18:46
Amed, Ümraniye deplasmanında galip Amed, Ümraniye deplasmanında galip 18:11