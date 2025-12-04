CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Recep Uçar Rizespor’da

Recep Uçar Rizespor’da

Çaykur Rizespor, İlhan Palut’un yerine gelen Recep Uçar’la 1.5 yıllık imza attı. İmza töreninde konuşan Uçar, “Ekibime, oyuncularıma ve şehrin sinerjisine inanıyorum” diye umut dağıttı

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Recep Uçar Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Recep Uçar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Recep Uçar için Çaykur Didi Stadı'nda Başkan İbrahim Turgut'un da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan 50 yaşındaki teknik adam, "İlhan Palut'a teşekkür ederim. Buradaki 2.5 yıllık hizmeti çok değerli. Kendime, ekibime, oyuncularımıza ve şehrin sinerjisine inanıyorum. Çaykur Rizespor'u yeniden zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Kupadaki Pendik maçını tribünden izledim. Sahada iyi bir sinerji vardı. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım var ancak kolay gol yeme ve üretmekte zorlanma sorunlarımız var. Ancak Pendik karşılaşmasında gelişime açık bir yapı gördüm. İçeride de dışarıda da coşkulu, baskılı ve üreten bir futbol oynayacağız. Sahada isyan eden, mücadele eden bir takım izleyeceksiniz" diye konuştu.

UÇAR'A GÜVENİMİZ TAM

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Recep Uçar'a çok güvendiklerini vurguladı. Recep Uçar'ın spor camiasının kıymetli bir ismi olduğunun altını çizen Başkan Turgut, kendisine duyulan güvenin tam olduğunu belirtti.

AYNI PROFİLDE DEVAM

Başkan İbrahim Turgut, kendi isteğiyle ayrılan İlhan Palut'a da teşekkür ederken, Recep Uçar'la da aynı çizgide ilerleyeceklerini söyledi. Turgut, "Recep Hoca da aynı profilin üzerine koyarak ilerleyecektir" ifadelerini kulandı.

G.Saray, Lookman'ın alternatifini buldu!
F.Bahçe'de kritik görüşme! Transfer...
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Adliyedeki 154 milyonluk soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Çöp poşetinde 154 milyon!
G.Saray'da Nino sesleri!
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25
Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? 01:25
Şampiyon F.Bahçe Opet! Şampiyon F.Bahçe Opet! 01:25
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 01:25
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 01:25
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:25
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 01:25