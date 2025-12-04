Recep Uçar Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Recep Uçar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Recep Uçar için Çaykur Didi Stadı'nda Başkan İbrahim Turgut'un da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan 50 yaşındaki teknik adam, "İlhan Palut'a teşekkür ederim. Buradaki 2.5 yıllık hizmeti çok değerli. Kendime, ekibime, oyuncularımıza ve şehrin sinerjisine inanıyorum. Çaykur Rizespor'u yeniden zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Kupadaki Pendik maçını tribünden izledim. Sahada iyi bir sinerji vardı. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım var ancak kolay gol yeme ve üretmekte zorlanma sorunlarımız var. Ancak Pendik karşılaşmasında gelişime açık bir yapı gördüm. İçeride de dışarıda da coşkulu, baskılı ve üreten bir futbol oynayacağız. Sahada isyan eden, mücadele eden bir takım izleyeceksiniz" diye konuştu.

UÇAR'A GÜVENİMİZ TAM

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Recep Uçar'a çok güvendiklerini vurguladı. Recep Uçar'ın spor camiasının kıymetli bir ismi olduğunun altını çizen Başkan Turgut, kendisine duyulan güvenin tam olduğunu belirtti.

AYNI PROFİLDE DEVAM

Başkan İbrahim Turgut, kendi isteğiyle ayrılan İlhan Palut'a da teşekkür ederken, Recep Uçar'la da aynı çizgide ilerleyeceklerini söyledi. Turgut, "Recep Hoca da aynı profilin üzerine koyarak ilerleyecektir" ifadelerini kulandı.