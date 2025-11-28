Çaykur Rizespor’da Olawoyin mutluluğu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de 2 maçtır galibiyete hasret kalan Çaykur Rizespor, yarın kritik maçta Kayserispor'u konuk edecek. Atmacalar'da yaklaşık 7 hafta sonra sakatlığını atlatıp geçen hafta Fenerbahçe karşısında sahaya adım atan İbrahim Olawoyin'in sevinci yaşanıyor. 27 yaşındaki Nijeryalı dinamo, Fenerbahçe karşısında sonradan oyuna girip yarım saat sahada kaldı. Olawoyin, bu sezon 7 maçta oynarken, 1 asist katkısı sağladı.