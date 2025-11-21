CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Emrecan’dan taraftara çağrı

Emrecan’dan taraftara çağrı

Çaykur Rizespor'un gol umudu Emrecan Bulut, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarları maça davet etti.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emrecan’dan taraftara çağrı

Çaykur Rizespor'un gol umudu Emrecan Bulut, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarları maça davet etti. 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Desteğiniz olunca kendimizi çok iyi ve çok öz güvenli hissediyoruz. Gerçekten bizim için büyük bir güç kaynağısınız" dedi. Genç oyuncu ayrıca A Milli Takım'da forma giyme hayali olduğunu söyledi.

F.Bahçe Sörloth'ta ısrarcı! Ay sonunda...
G.Saray'dan Rodrygo bombası!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu fırsatı!
F.Bahçe'den sürpriz orta saha hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! 00:42
Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! 00:41
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? 00:19
Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! 00:19
Özbek başkanlığa aday olacak mı? Özbek başkanlığa aday olacak mı? 00:19
Osimhen’den Buruk'a flaş talep! Derbide... Osimhen’den Buruk'a flaş talep! Derbide... 00:18
Daha Eski
A. Efes evinde Barça'yı devirdi! A. Efes evinde Barça'yı devirdi! 00:18
Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! 00:18
A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! 00:18
Montella'dan dikkat çeken kura yorumu! Montella'dan dikkat çeken kura yorumu! 00:18
Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz! Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz! 00:18
Lucescu: Türkiye maçı... Lucescu: Türkiye maçı... 00:18