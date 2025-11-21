Emrecan’dan taraftara çağrı

Çaykur Rizespor'un gol umudu Emrecan Bulut, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarları maça davet etti. 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Desteğiniz olunca kendimizi çok iyi ve çok öz güvenli hissediyoruz. Gerçekten bizim için büyük bir güç kaynağısınız" dedi. Genç oyuncu ayrıca A Milli Takım'da forma giyme hayali olduğunu söyledi.