Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor'un Çekyalı golcüsü Vaclav Jurecka, taraftarların karşılaşmaya ilgi göstermesini isteyerek, destek beklediğini ifade etti. Jurecka, bu sezonun kendisi için daha farklı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Çünkü oyun alanlarında daha fazla boşluk bulabiliyorum. Artık iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki daha çok gol atabilirim, buna inanıyorum. Bu sezon daha iyiye giderek, takımıma hem asist hem de gollerle yardımcı olup başarılı olmak istiyoruz."

TRABZON MAÇINDAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ

Trabzonspor'a sahalarında 2-1 yenildikleri maçta çok iyi bir performans gösterdiklerini belirten Jurecka, aynı oyunu Fenerbahçe'ye karşı da sergilemeleri halinde puanlar alabileceklerini söyledi. Taraftarın desteğini her maçta sahada hissetmek istediklerini ifade eden tecrübeli forvet, "Başarı sağlayıp, başarıyı elde edip, onları mutlu etmek istiyoruz. Buradan benim mesajım, bu maç için kalabalık bir ortam oluşturalım, güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım" diye çağrıda bulundu.

EMRECAN BULUT: İYİ HAZIRLANDIK

Çaykur Rizespor'un 22 yaşındaki forveti Emrecan Bulut da sahalarındaki Fenerbahçe maçı için umut dağıttı. Bulut, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ama sonrasında toparlandık. Milli arada da çok iyi çalıştık. Fenerbahçe karşısına kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.