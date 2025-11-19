CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Rizespor Karakter koyacağız

Karakter koyacağız

Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Rize’de teknik direktör İlhan Palut, karakterli bir oyunla kazanmak istediklerini söyledi

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Karakter koyacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçı için umut dağıttı. Güçlü rakipleri karşısında karakterli bir oyun ortaya koymak istediklerini vurgulayan Palut, "Seyircilere güzel bir futbol akşamı yaşatmak istiyoruz. Sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'deki konumlarının daha üstlerde olması gerektiğinin altını çizen İlhan Palut, "Gol beklentisiyle attığı gol arasında en negatif fark olan takım biziz. Bitiricilikte daha iyi işler yaparsak, kesinlikle üst sıralara tırmanacağız. Biraz da futbol şansına gerçekten çok ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

