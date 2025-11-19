Karakter koyacağız

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçı için umut dağıttı. Güçlü rakipleri karşısında karakterli bir oyun ortaya koymak istediklerini vurgulayan Palut, "Seyircilere güzel bir futbol akşamı yaşatmak istiyoruz. Sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'deki konumlarının daha üstlerde olması gerektiğinin altını çizen İlhan Palut, "Gol beklentisiyle attığı gol arasında en negatif fark olan takım biziz. Bitiricilikte daha iyi işler yaparsak, kesinlikle üst sıralara tırmanacağız. Biraz da futbol şansına gerçekten çok ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.