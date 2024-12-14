  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: 2 puan kaybettik!

Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: 2 puan kaybettik!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 19:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: 2 puan kaybettik!

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki mağlubiyetten sonra sahalarında bir galibiyetle hem üç puan alıp hem de geçen haftayı telafi etmek istediklerini belirtti.

Konyaspor'un dengeli bir takım olduğunu aktaran Palut, "Tecrübeli oyunculardan kurulu. Maç öncesi analizimizde tempoyu yükselttiğimiz anda etkili olabiliriz diye düşündük. Analizimizi sahaya yansıtmak istedik. İlk yarının bütününde bunu başardık." dedi.

Palut, ilk yarı golün biraz geç geldiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Belki ikinci golü atma zamanımızı çok kısalttı bu. Penaltı kaçabilir ama birçok pozisyon vardı. İlk yarı sonunda 1-0'dan daha iyi bir skorla soyunma odasına girmeliydik. İkinci yarıda bir anda rakibin baskısını üzerimizde hissettik. Güzel de bir gol atıp beraberliği yakaladılar. 15 dakika türbülanslı bir periyot yaşadık. Sonra tekrar oyunun hakimiyetini ele aldık. Daha çok hücum eden ve gol pozisyonu üreten takım olarak maçı tamamladık. Berabere kaldığınız maçlarda bazen 1 puan kazanmış veya 2 puan kaybetmişsinizdir. Biz bugün kesinlikle iki puanı kaybeden taraf olduk. Bunun da nedeni ikinci yarı başlangıcımız oldu. Maçın sonucuyla alakalı hayal kırıklığı yaşıyorum. Oyunun karşılığı bizim galibiyetimiz olmalıydı. Neden ikinci yarı böyle siyah beyaz bir değişim yaşadığımızı konuşup değerlendireceğiz. Biz eksiklerimizi gidereceğiz ve daha iyi olacağız. Konyaspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

G.Saray'a sambacı eldiven!
F.Bahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi
DİĞER
DERBİ HABERİ: Avrupa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşuyor! Immobile ve Mourinho manşetleri süsledi...
Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da Suriye mesajı: Halk devrimi gerçekleşti | CHP'ye gönderme: Baas'la beraber hayalleriniz de suya mı düştü?
City istedi G.Saray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci
Buruk'tan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo attı Atalanta kazandı Zaniolo attı Atalanta kazandı 20:19
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları 20:14
F.Bahçe evinde hata yapmadı F.Bahçe evinde hata yapmadı 20:12
Gol düellosunda Liverpool 2 puan bıraktı! Gol düellosunda Liverpool 2 puan bıraktı! 20:04
Newcastle United evinde farklı kazandı! Newcastle United evinde farklı kazandı! 19:58
Arsenal evinde Everton'a takıldı Arsenal evinde Everton'a takıldı 19:56
Daha Eski
F.Bahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi F.Bahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi 19:23
G.Saray'ın Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı G.Saray'ın Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı 18:54
F. Karagümrük 1 puanı 90+'da aldı! F. Karagümrük 1 puanı 90+'da aldı! 18:26
Alanyaspor - G.Antep FK | CANLI Alanyaspor - G.Antep FK | CANLI 18:20
City istedi G.Saray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci City istedi G.Saray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci 18:03
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 17:59