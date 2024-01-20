Demba Seck Çaykur Rizespor'a!

Trendyol Süper Lig'de 5. sırada Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Atmacalar, hücum opsiyonlarını genişletmek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, yeşil-mavililerin Torino'dan Demba Seck'le anlaştığını duyurdu. İtalya'da SPAL takımının alt yapısından yetişen 22 yaşındaki genç sağ açık, 2022 devre arasında SPAL'dan Torino'ya 3.6 milyon euro'ya transfer oldu. Bu sezon 10 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon 22 karşılaşmada boy gösteren Seck, forvet arkası, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev alabiliyor. Sözleşmesi 2025'te sona eriyor. 1 kez milli formayı giydi.