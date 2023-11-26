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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: 75 dakikada takımdan memnunum

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı. Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 19:24
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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: 75 dakikada takımdan memnunum

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ilk 75 dakikasında takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Palut, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalya'da zor bir maç olacağını öngördüklerini belirtti.

Mücadelenin ilk yarısı bütün istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Palut, "Son 15 dakika Antalyaspor üzerimize baskı kurdu. 75 dakika takımımdan memnunken, son 15 dakika bu kadar baskı yememeliydik." dedi.

Palut, öte yandan Antalyasporlu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu ve kayınpederini trafik kazasında kaybettikten sonra bugün yeniden yeşil sahaya dönmesinin kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

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