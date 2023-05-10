Bolasie: Hedefimiz yakın

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon 17 gol atan Yannick Bolasie, Süper Lig hedefine ulaşacaklarını söyledi. Tek galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Bulunduğumuz konum sezon başında istediğimiz, hedeflediğimiz konum. Daha iyisi olamazdı. Her şey elimizde, bu elimizdeki şeyi bırakmamamız gerekiyor. Devam etmemiz gerekiyor. Buraya kadar getirmişken bırakacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Kutlamaların hayalini kuran 33 yaşındaki Kongolu, "Taraftarlarımızdan biri gol attıktan sonra benden horon oynamamı istedi. Gösterdi, baktım, tam olarak oynayamıyorum ama kutlamada yapabilirim" dedi.