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Bolasie: Hedefimiz yakın

Rize’nin yıldızı Bolasie, “Sezon başında istediğimiz yerdeyiz. Her şey elimizde, buradan bırakmayız” diyerek Süper Lig ateşini yaktı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Bolasie: Hedefimiz yakın

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon 17 gol atan Yannick Bolasie, Süper Lig hedefine ulaşacaklarını söyledi. Tek galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Bulunduğumuz konum sezon başında istediğimiz, hedeflediğimiz konum. Daha iyisi olamazdı. Her şey elimizde, bu elimizdeki şeyi bırakmamamız gerekiyor. Devam etmemiz gerekiyor. Buraya kadar getirmişken bırakacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Kutlamaların hayalini kuran 33 yaşındaki Kongolu, "Taraftarlarımızdan biri gol attıktan sonra benden horon oynamamı istedi. Gösterdi, baktım, tam olarak oynayamıyorum ama kutlamada yapabilirim" dedi.

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