Haberler Rizespor Çaykur Rizespor Nathan Monzango ile yolları ayırdı

Çaykur Rizespor Nathan Monzango ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezonun başında Amiens SC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 19:31
Çaykur Rizespor Nathan Monzango ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Nathan Monzango ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, sezon başında Fransız ekibi Amiens'ten kiralanan oyuncu ile ilgili, "Profesyonel futbolcumuz Nathan Monzango ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Nathan Monzango'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Monzango, Süper Lig'de forma şansı bulamazken, Türkiye Kupası'nda 77 dakika görev yaptı.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi! Batshuayi ile yollar ayrılıyor yerine iki bomba birden...
Konya'da boşanma aşamasındaki genç sinirlenince ortalılığı birbirine kattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor