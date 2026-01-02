CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Real Madrid Arda Güler'den gülümseten paylaşım

Arda Güler'den gülümseten paylaşım

Real Madrid'deki milli yılıdızımız Arda Güler, 2025 yılının son gününde Instagram'dan M.City ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçta Haaland'ı ceza sahası içinde tutmaya çalıştığı pozisyonu paylaştı. Fotoğrafta Güler'in yüzünü eldivenlerle kapatan kaleci Courtois da, paylaşıma yorum yaptı. Belçikalı kaleci, "Hahhaahahah abiiiiiii üzgünüm seni görmedim" ifadelerini kullandı. Norveçli yıldız Haaland ise yapılan paylaşıma, "Hahahahahaha" yazarak yanıt verdi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Arda Güler'den gülümseten paylaşım
