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Haberler Real Madrid TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in yeni takımını duyurdular!

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in yeni takımını duyurdular!

Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler için ayrılık iddiaları her geçen gün artıyor. İspanyol devi yıldız oyuncunun transferine onay verdiği belirtildi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 16:02
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TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in yeni takımını duyurdular!

Real Madrid'de bu sezon beklediği süreleri alamayan Arda Güler için ayrılık çanları çalmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in yeni takımını duyurdular!

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin forma şansı vermediği milli yıldız için kararını verdi.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in yeni takımını duyurdular!

Eflatun beyazlılar gelecek sezon için Arda Güler'i kiralamaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in yeni takımını duyurdular!

Todofichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid, Arda Güler'i daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in yeni takımını duyurdular!

İspanyol basını bu takımın Real Sociedad olacağını iddia etti.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in yeni takımını duyurdular!

Milli oyuncu bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maçta giydi ve 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.

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