TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in yeni takımını duyurdular!
Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler için ayrılık iddiaları her geçen gün artıyor. İspanyol devi yıldız oyuncunun transferine onay verdiği belirtildi. İşte detaylar...
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Todofichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid, Arda Güler'i daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı düşünüyor.
İspanyol basını bu takımın Real Sociedad olacağını iddia etti.
Milli oyuncu bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maçta giydi ve 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.
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