  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Real Madrid Real Madrid, konserleri iptal edilen Bernabeu için yeni geliri Amerikan futbolunda buldu

Real Madrid, konserleri iptal edilen Bernabeu için yeni geliri Amerikan futbolunda buldu

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, ülke tarihinde ilk kez bir ABD Ulusal Futbolu Ligi (NFL) maçına Santiago Bernabeu Stadı'nın ev sahipliği yapması için anlaşma imzaladı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 18:36 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 18:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid, konserleri iptal edilen Bernabeu için yeni geliri Amerikan futbolunda buldu

Yaklaşık 900 milyon avroluk bir yatırım ile stadyumu Santiago Bernabeu'nun seyirci kapasitesini artıran, modernleştirip yenileyen Real Madrid, komşuların gürültü olduğu gerekçesiyle yaptığı itirazla halen yasal süreci devam eden ve şimdilik iptal edilen konserlerin yerine alternatif buldu.

İspanya tarihinde bir ilki gerçekleştiren Real Madrid, Amerikan futbolunu İspanyolların ayağına getireceğini açıkladı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtıma, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, NFL Asya-Pasifik ve Avrupa Direktörü Brett Gosper, Miami Dolphins Kulübü Global Marketing Direktörü Pri Shumate ve Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida katıldı.

Perez, burada yaptığı konuşmada, "NFL'nin prestijini ve büyüklüğünü yansıtan bir karşılaşmanın Bernabeu'yu kendi evi olarak seçmesi bizim için büyük bir onurdur. Madrid ve Bernabeu'nun, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli sporlardan birini temsil eden NFL'yi tüm dünyaya aktarabilmesi Real Madrid taraftarları, Madrid halkı ve İspanyollar için büyük bir gururdur." dedi.

Brett Gosper de "Bernabeu'da maç yapacak olmamızdan dolayı olağanüstü heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Basına verilen bilgide Madrid'in, Londra, Münih, Frankfurt, Sao Paolo, Mexico City ve Toronto'nun ardından bir NFL maçına ABD dışında ev sahipliği yapacak 7. kent olacağı bildirildi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak NFL maçının tarihi henüz belli olmazken, karşılaşacak iki takımdan birinin Miami Dolphins olduğu, diğerinin ise daha sonra netleşeceği duyuruldu.

İspanyol basını, Real Madrid'in Amerikan futbolunu Santiago Bernabeu'ya getirerek yaklaşık 100 milyon avroluk bir gelir elde edeceğini ileri sürdü.

Real Madrid, yenileme inşaatı sona erdikten sonra gelir elde etmek için son bir yıldır Santiago Bernabeu'yu konserler için kiralıyordu. Ancak stadyum çevresinde yaşayan halkın gürültü, trafik, kirlilik gibi tepkilerinin ardından konuyu yargıya taşıması ile Bernabeu'da programlı olan konserler mart ayına kadar iptal edilmişti.

Diego Carlos kadroya alınmadı!
REKLAM - Casper
DİĞER
UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MAÇ PROGRAMI: Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Transferde ortak rakip! F.Bahçe ve G.Saray...
G.Saray'a dünya yıldızı! Cimbom'dan dev hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R.Madrid, NFL ile anlaşma imzaladı R.Madrid, NFL ile anlaşma imzaladı 18:36
Solskjaer: Çok heyecanlıyım Solskjaer: Çok heyecanlıyım 18:28
G.Saray Bongaerts ile sözleşme uzattı G.Saray Bongaerts ile sözleşme uzattı 18:26
Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi 18:24
Diego Carlos kadroya alınmadı! Diego Carlos kadroya alınmadı! 18:22
Avrupa'dan Kartal'ın yıldızlarına yakın takip Avrupa'dan Kartal'ın yıldızlarına yakın takip 15:26
Daha Eski
Hull City Amrabat'ı kadrosuna kattı Hull City Amrabat'ı kadrosuna kattı 15:38
Atakaş Hatayspor - Galatasaray maç bilgileri Atakaş Hatayspor - Galatasaray maç bilgileri 16:02
Ansu Fati açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... Ansu Fati açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... 16:09
G.Saray'a ABD'li oyun kurucu! G.Saray'a ABD'li oyun kurucu! 16:15
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 16:17
Benfica - Famalicao maçı ne zaman? Benfica - Famalicao maçı ne zaman? 16:51