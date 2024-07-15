Haberler Real Madrid Madrid Mbappe'yi bekliyor

Madrid Mbappe'yi bekliyor

Eflatun beyazlılarda Kylian Mbappe’nin yarın Madrid’de Santiago Bernabeu’da gerçekleşecek imza töreni bekleniyor. Kısa sürede bütün biletler tükenirken Fransız yıldızın 9 numaralı forması da yok satıyor.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Madrid Mbappe'yi bekliyor

Real Madrid'de Kylian Mbappe heyecanı yaşanıyor. İspanyol devinin kulüp başkanı Florentino Perez tarafından bizzat transferi gerçekleştirilen Mbappe için geri sayım başladı. 16 Temmuz Salı günü yani yarın yapılacak imza töreni bekleniyor. Real Madrid'in maçlarına ev sahipliği yapan Santiago Bernabeu'da gerçekleşecek tören için çıkarılan tüm biletler tükendi. İmza töreni için statta ve stat çevresinde 80 bine yakın taraftarın olacağı vurgulanıyor.

HER YER 9 NUMARA

Tam kapasiteyle gerçekleşecek imza töreninin kulüp tarihine geçeceği belirtiliyor. Öte yandan Mbappe'nin eflatun beyazlı takımda 9 numarayı giyeceğinin açıklanmasının ardından forma satışları da hız kazandı. Real Madrid taraftarları formalarının arkasına 9 numara Mbappe yazdırmaya başladı. Satışa çıkarılan formalar da yok satıyor. İmza töreni için de Fransız yıldıza ait birçok özel taraftar ürününün satışa sunulacağı aktarıldı. Tören tüm dünyada canlı yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Kylian Mbappe'nin imza töreni için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Paylaşılan fotoğraflarda hem saha üzerinde hem de tribünlerde çalışmalar yapıldığı bildirildi. Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tarihi tören öncesi dev bir sahnenin kurulduğu ifade edildi. Adeta bir konser gibi hazırlanan imza törenine dev tırlar ve konteynerlerin malzemeler taşıdığı aktarıldı.

FORMASI 170 EURO

İspanya ve tüm dünyada Real Madrid'i yakından takip eden taraftarlar Kylian Mbappe formalarına hücum ediyor. Mbappe'nin 9 numaralı formaları 170 eurodan satılıyor. Taraftarlar için ayrıca üretilen formalar ise 120 eurodan satışa sunuluyor.

F.Bahçe'den Kante bombası!
F.Bahçe'de sabrın sonu En-Nesyri!
DİĞER
CANLI | EURO 2024'te şampiyon belli oluyor! İspanya mı İngiltere mi?
Milli iradenin TAKVİM'i! Manşet manşet 15 Temmuz demokrasi destanı: Bölünmedik birleştik korkmadık devleştik
Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...
F.Bahçe B planını yaptı! En-Nesyri olmazsa...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda'dan büyük fedakarlık! Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...
Rodrygo’ya 100 milyon Euro
15 Temmuz deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 15 Temmuz 2024 🤲
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Copa America şampiyonu Arjantin! Copa America şampiyonu Arjantin! 07:09
Cenk Tosun yarın geliyor Cenk Tosun yarın geliyor 00:55
Alex kötü başladı Alex kötü başladı 00:47
Sağ bek Bayern’den Mazraoui Sağ bek Bayern’den Mazraoui 00:46
Kartal Emirhan Topçu transferinde sona geldi! Galatasaray... Kartal Emirhan Topçu transferinde sona geldi! Galatasaray... 23:11
Oğuz Aydın Süper Lig devine çok yakın! Oğuz Aydın Süper Lig devine çok yakın! 23:11
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler! G.Saray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler! 23:11
G.Saray'dan transfer açıklaması! Oğuz, McTominay, Hojbjerg ve Doue... G.Saray'dan transfer açıklaması! Oğuz, McTominay, Hojbjerg ve Doue... 23:11
F.Bahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 23:11
F.Bahçe'de sabrın sonu En-Nesyri! F.Bahçe'de sabrın sonu En-Nesyri! 23:17
Lazio'dan 23 gol! Lazio'dan 23 gol! 00:05
Lazio'dan 23 gol! Lazio'dan 23 gol! 00:06