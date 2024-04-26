Marca'dan Arda Güler'li kapak!

A Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'da şampiyonluğa oldukça yakın. Son olarak ezeli rakibi Barcelona'yı 3-2 mağlup eden eflatun-beyazlılar, rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Real Madrid, İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli yıldızımız Arda Güler'in müsabakaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İspanya'nın ünlü gazetelerinden Marca, kapağına Arda Güler'i koydu. Haberin başlığı ise, 'Hedef La Liga'da işi bitirmek' şeklinde oldu.