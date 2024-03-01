Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

İstediği süreleri bulamayan Arda Güler'in mutsuz olduğu ve sezon sonunda başka bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu öne sürüldü.

Genç futbolcu, ligde Sevilla ile oynanan maçta ısınmaya çıkmış ve oyuna girmek için hazırlık yapmaya başlamıştı. Real Madrid, bu sırada Luka Modric ile golü bulmuş ve Ancelotti, Arda değişikliğinden vazgeçmişti.