Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu
Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid, hafta sonu Valencia ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü hoca, A Milli yıldız Arda Güler'in son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...
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İstediği süreleri bulamayan Arda Güler'in mutsuz olduğu ve sezon sonunda başka bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu öne sürüldü.
Genç futbolcu, ligde Sevilla ile oynanan maçta ısınmaya çıkmış ve oyuna girmek için hazırlık yapmaya başlamıştı. Real Madrid, bu sırada Luka Modric ile golü bulmuş ve Ancelotti, Arda değişikliğinden vazgeçmişti.
Real Madrid'e transferi sonrası sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 19 yaşındaki Arda Güler, İspanyol devinin formasını 2024 yılından itibaren giymeye başladı. Genç oyuncu, şu ana kadar Real Madrid forması ile 5 maçta, 92 dakika süre aldı.
Takımdaki geleceği belirsiz durumda olan Arda Güler hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Carlo Ancelotti, genç oyuncunun son durumu hakkında konuştu.
"TAKIM ÇIKARLARIYLA ÖRTÜŞMÜYOR"
Ancelotti, 19 yaşındaki oyuncu Arda Güler için gelen sorunun ardından, "Arda Güler'in gelişmesi için süreye ihtiyacı olduğunu anlıyorum ama bu bazen takım çıkarlarıyla örtüşmüyor. Ona karşı daha sabırlı olmalıyız. İnanılmaz yetenekli, Arda'nın zamanı gelecek." sözlerini kullandı.
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