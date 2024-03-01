Haberler Real Madrid Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid, hafta sonu Valencia ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü hoca, A Milli yıldız Arda Güler'in son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 15:55
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya La Liga'da Valencia ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

Son olarak Sevilla'yı 1-0 mağlup eden eflatun-beyazlılar, puanını 65'e yükselterek liderliğini perçinledi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

Real Madrid'de genç oyuncu Arda Güler'in takımdaki son durumu merak konusu oldu. 19 yaşındaki yıldız hakkında birçok iddia ortaya atılıyor.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

İstediği süreleri bulamayan Arda Güler'in mutsuz olduğu ve sezon sonunda başka bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu öne sürüldü.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

Genç futbolcu, ligde Sevilla ile oynanan maçta ısınmaya çıkmış ve oyuna girmek için hazırlık yapmaya başlamıştı. Real Madrid, bu sırada Luka Modric ile golü bulmuş ve Ancelotti, Arda değişikliğinden vazgeçmişti.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

Real Madrid'e transferi sonrası sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 19 yaşındaki Arda Güler, İspanyol devinin formasını 2024 yılından itibaren giymeye başladı. Genç oyuncu, şu ana kadar Real Madrid forması ile 5 maçta, 92 dakika süre aldı.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

Takımdaki geleceği belirsiz durumda olan Arda Güler hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Carlo Ancelotti, genç oyuncunun son durumu hakkında konuştu.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! İşte son durumu

"TAKIM ÇIKARLARIYLA ÖRTÜŞMÜYOR"
Ancelotti, 19 yaşındaki oyuncu Arda Güler için gelen sorunun ardından, "Arda Güler'in gelişmesi için süreye ihtiyacı olduğunu anlıyorum ama bu bazen takım çıkarlarıyla örtüşmüyor. Ona karşı daha sabırlı olmalıyız. İnanılmaz yetenekli, Arda'nın zamanı gelecek." sözlerini kullandı.

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