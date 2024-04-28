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Pendikspor - Kayserispor maçı | CANLI İZLE

Son dakika spor haberleri...Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçında Pendikspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Pendikspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 16:20
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Pendikspor - Kayserispor maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Pendikspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Pendikspor: Burak, Erdem, Murat, Alpaslan, Sequeira, N'diaye, Lusamba, Gökcan, Thiam, Halil, Umut Nayir.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Cardoso, Shukurov, Ramazan, Boa Morte, Nazon.

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