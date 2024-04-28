Pendikspor - Kayserispor maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Pendikspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Pendikspor: Burak, Erdem, Murat, Alpaslan, Sequeira, N'diaye, Lusamba, Gökcan, Thiam, Halil, Umut Nayir.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Cardoso, Shukurov, Ramazan, Boa Morte, Nazon.