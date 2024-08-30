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Öznur Cüre Girdi dünya rekoru kırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, göğsümüzü kabarttı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Öznur Cüre Girdi dünya rekoru kırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, göğsümüzü kabarttı. Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alıp son 16'ya kalırken, dünya ve paralimpik oyunlar rekorunu da kırmayı başardı. Girdi, dünya ve paralimpik oyunlar rekorunu kırdıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Rekortmen sporcumuz, mayıs ayında İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda da makaralı yay kadın açık kategorisinde finalde İtalyan rakibi Eleonora Sarti'yi 147-132 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.

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