Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış töreni ile birlikte sona erdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış töreni gerçekleştirildi

4 Altın ve bir bronz madalya sahibi Fransız yüzücü Leon Marchand'ın tarihi Tuileries Bahçesi'ndeki olimpiyat ateşini söndürmesiyle başlayan tören, Fransa marşı ile birlikte devam etti.

Oyunlara katılan 204 ülke ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nın bayrakları, sporcular tarafından stada getirilirken Türkiye'nin bayrağını olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya sahibi Taha Akgül taşıdı.

Altın madalya ve kadınlar maraton rekoru sahibi Sifan Hassan, Fransa'nın yasağını deldi

Organizasyondaki son madalya töreni, kadınlar maratonda dereceye giren ilk 3 sporcu için statta gerçekleştirildi ve normalde erkekler maratonu ile kapanışı yapılan organizasyonda bu yıl ilk defa kadınlar maratonu ile kapanış yapılarak cinsiyet eşitliğine vurdu yapıldı.

Bu kategoride altın madalya kazanan ve 2.22.55 derecesiyle Tiki Gelana'nın Londra 2012'deki (2.23.07) olimpiyat rekorunu kıran Etiyopya asıllı Hollandalı Sifan Hassan, törene başörtüsüyle çıktı.

Fransa, sporcularının açılış törenine başörtüsüyle katılmasını yasaklamıştı.

Olimpiyat bayrağı Los Angeles'a teslim edildi

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, olimpiyat bayrağını Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ve ABD'li yıldız cimnastikçi Simon Biles'a teslim etti.

Simon Biles, olimpiyat bayrağını stadın çatısında kurulan düzenekle sahneye inen ABD'li sinema oyuncusu Tom Cruise'a verdi ve ünlü aktör, motosikletle sahneden ayrıldı.

Statta ABD'den verilen ve ekranlara yansıtılan Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish ve Snoop Dogg'un konserleri ile izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Havai fişek gösterisiyle birlikte kapanış töreni sona erdi.

Ülkemize madalya getiren sporcularımız

Gümüş madalya:

Yusuf Dikeç / Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık)

Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

Hatice Akbaş (Boks)

Brons madalya:

Mete Gazoz / Muhammed Abdullah Yıldırmış / Ulaş Berkim Tümer (Okçuluk)

Taha Akgül (Güreş)

Buse Çavuşoğlu Tosun (Güreş)

Nafia Kuş Aydın (Taekwondo)

Esra Yıldız Kahraman (Boks)

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı toplamda 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile sonlandırdı ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları'ndan bu yana altın madalya almadığımız ilk olimpiyat oldu.