Haberler Paris 2024

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Busenaz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda final heyecanı başladı. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinli rakibini mağlup ederek Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale yükselmeyi başardı. Final maçında Çinli Yu Wu ile karşı karşıya gelecek olan Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı detayları merak ediliyor. Peki Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 11:44 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 11:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Busenaz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te milletimize final heyecanı yaşatıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakalarında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi. İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti. Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi. Peki Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI CANLI İZLE👈

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Busenaz Çakıroğlu, final maçında Çinli rakibi Yu Wu ile kozlarını paylaşacak. Roland-Garros'taki altın madalya kazandıracak final müsabakası 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

👉BUSE NAZ ÇAKIROĞLU - YU-WU FİNAL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

BUSE NAZ'IN RAKİBİ YU WU KİMDİR?

13 Ocak 1995 doğumlu Çinli boksör, 29 yaşındadır. Yu Wu, 2023 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

F.Bahçe'den 89 milyon Euro'luk çifte transfer!
"G.Saray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar"
DİĞER
ABD - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yayında? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı yayın bilgileri
Ankara'da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 11:29
Adanaspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 11:22
Özbek: G.Saray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar Özbek: G.Saray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar 11:20
Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:18
Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:14
Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i 11:10
Daha Eski
İstanbulspor - Manisa FK maçı saat kaçta? İstanbulspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 10:57
Antalyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Antalyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? 10:52
Semih'in Premier Lig cevabı! Semih'in Premier Lig cevabı! 10:50
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 10:44
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı! 10:33
Galatasaray - Hatayspor maçı detayları! Galatasaray - Hatayspor maçı detayları! 10:18