Dünya rekoru kıran Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, tüm dünyanın gözünü atletizm müsabakalarına çevirdi. İsveçli atlet Armand Duplantis, bu büyük sahnede adını altın harflerle yazdırdı. Sırıkla atlama dalında mücadele eden Duplantis, 6.10 metrelik çıtayı geçerek Olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalyanın yeni sahibi oldu.

Duplantis, rekortmen atlayışının ardından sevincini milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu taklit ederek gösterdi. Bu an, Duplantis'in başarısını kutlamanın yanı sıra sporseverler arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Duplantis'in verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın" ifadesini kullandı.