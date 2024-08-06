Haberler Paris 2024

Dünya rekoru kıran Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

Son dakika spor haberleri... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Armand Duplantis sırıkla atlama dalında dünya rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi olurken İsveçli atlet, rekor atlayışın ardından Yusuf Dikeç pozu verdi. İşte ayrıntılar...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 10:28 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 11:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya rekoru kıran Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, tüm dünyanın gözünü atletizm müsabakalarına çevirdi. İsveçli atlet Armand Duplantis, bu büyük sahnede adını altın harflerle yazdırdı. Sırıkla atlama dalında mücadele eden Duplantis, 6.10 metrelik çıtayı geçerek Olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalyanın yeni sahibi oldu.

Duplantis, rekortmen atlayışının ardından sevincini milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu taklit ederek gösterdi. Bu an, Duplantis'in başarısını kutlamanın yanı sıra sporseverler arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Duplantis'in verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!
F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın son bombası! Köhn'ün yerine geliyor...
Irak'tan PKK'ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?
Fenerbahçe avantaj peşinde
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salzburg - Twente maçı hangi kanalda? Salzburg - Twente maçı hangi kanalda? 10:46
Sparta Prag - FCSB maçı hangi kanalda? Sparta Prag - FCSB maçı hangi kanalda? 10:43
Dynamo Kiev - Rangers maçı hangi kanalda? Dynamo Kiev - Rangers maçı hangi kanalda? 10:40
Midtjylland - Ferencvaros maçı hangi kanalda? Midtjylland - Ferencvaros maçı hangi kanalda? 10:36
Malmö - PAOK maçı hangi kanalda? Malmö - PAOK maçı hangi kanalda? 10:32
Lille - Fenerbahçe maçı detayları Lille - Fenerbahçe maçı detayları 10:00
Daha Eski
Karabağ - Ludogorets hangi kanalda? Karabağ - Ludogorets hangi kanalda? 09:21
Karabağ - Ludogorets maçı saat kaçta? Karabağ - Ludogorets maçı saat kaçta? 08:34
Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? 08:17
6 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 6 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:46
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! 00:00
Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... 22:53