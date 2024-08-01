Çeyrek final aşkına

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak maç TSİ 10.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Filenin Sultanları, Dominik karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak. Gruplarında ilk iki sıradaki takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Dominik karşısında çeyrek final kapısını ardına kadar açmak isteyen Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile kozlarını paylaşacak. Rakibimiz Dominik ise gruptaki ilk maçında en büyük favorilerden İtalya'ya 3-1 yenilmesine rağmen etkili oyunuyla dikkati çekti.
ZEHRA GÜNEŞ MÜJDESİ
Dominik Cumhuriyeti maçı öncesinde sakatlığı bulunan Zehra Güneş ana kadroya alınırken, rezerv (+1) oyuncu pozisyonuna Beyza Arıcı kaydırıldı. Sakatlığını atlatan Güneş'in kadroya alındığı ve bugünkü Dominik Cumhuriyeti mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.