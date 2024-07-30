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Sultanlar gibi başladı

Paris 2024’teki ilk maçında Hollanda karşısına çıkan Filenin Sultanları, 3-2’lik sonuçla tarihi bir zafer yaşadı

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Sultanlar gibi başladı

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na tarihi bir zaferle başladı. Hollanda ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 3-2'lik zaferle ayrılarak tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Sultanlar, ilk sette 6-2 öne geçse de Hollanda'nın serisine engel olamadı. İlk seti 25-19'luk sonuçla kaybetti. Ardından ikinci sette de basit hatalar devam etti. Farkın 10 sayıya kadar çıktığı sette 25-19'luk skorla üstün ayrılan taraf bir kez daha Hollanda oldu. Mücadelede durum 2-0'a geldi.

SIRADAKİ RAKİP DOMİNİK

Pes etmeyen milliler ardından inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Vargas, Hande ve Meliha'ın sayılarıyla şov yaparak 25-22 ile durumu 2-1 yaptı. Dördünce sette de Vargas'ın harika oyunu vardı. Filenin Sultanları 25-22'lik set sonucuyla mücadeleyi karar setine taşıdı: 2-2. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setinden 15-13'lik üstünlükle ayrılarak Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ

Harika bir başlangıç yaptıklarını belirten başantrenör Santarelli, şunları kaydetti: Artık Dominik maçına odaklanmalıyız. Dominik'in gerçekten iyi bir takım olduğunu ve iyi bir motivasyonla başlarlarsa, onlara karşı oynamanın çok zor olduğunu unutmamalıyız" dedi.

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