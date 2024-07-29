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Badmintonda bir ilk
Badminton tarihimizin ilk olimpik sporcusu Neslihan Yiğit Arın, Londra 2012 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te karşılaşmaya çıkarak tarihe geçti. Neslihan Yiğit Arın, J grubunda oynadığı ilk maçta Japonya'dan Aya Ohori'ye 9-21 ve 7-21'lik setlerle 2-0 mağlup oldu. Milli sporcumuz, 2. maçında 30 Temmuz Salı günü Peru'dan Ines Lucia Castillo ile karşılaşacak.
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