Haberler Paris 2024 Badmintonda bir ilk

Badmintonda bir ilk

Badminton tarihimizin ilk olimpik sporcusu Neslihan Yiğit Arın, Londra 2012 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te karşılaşmaya çıkarak tarihe geçti. Neslihan Yiğit Arın, J grubunda oynadığı ilk maçta Japonya'dan Aya Ohori'ye 9-21 ve 7-21'lik setlerle 2-0 mağlup oldu. Milli sporcumuz, 2. maçında 30 Temmuz Salı günü Peru'dan Ines Lucia Castillo ile karşılaşacak.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Badmintonda bir ilk
Badminton tarihimizin ilk olimpik sporcusu Neslihan Yiğit Arın, Londra 2012 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te karşılaşmaya çıkarak tarihe geçti. Neslihan Yiğit Arın, J grubunda oynadığı ilk maçta Japonya'dan Aya Ohori'ye 9-21 ve 7-21'lik setlerle 2-0 mağlup oldu. Milli sporcumuz, 2. maçında 30 Temmuz Salı günü Peru'dan Ines Lucia Castillo ile karşılaşacak.
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