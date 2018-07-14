Osmanlıspor, Ousmane Ndiaye'yi kadrosuna kattı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , Ousmane Ndiaye'yi kadrosuna kattı

    Osmanlıspor, Ousmane Ndiaye'yi kadrosuna kattı

    1. Lig ekibi , geçen sezon 'nde forma giyen Ousmane Ndiaye'yi transfer etti.

    Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, geçen sezon forması giyen 27 yaşındaki Senegalli futbolcuyla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Senegalli savunma oyuncusunun, 'un 'daki kampına katılan ve ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.

    Öte yandan 14 gündür Bolu'da çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, yarın ilk etap kamp çalışmasını tamamlayacak.

    Daha sonra 3 gün izin yapacak olan Osmanlısporlu futbolcular, Bolu'da toplanacak ve ikinci etap kamp çalışmasını 29 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.

    1. 14.7.2018 22:11
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