Öyle bir 5 numaramız var ki...

Öyle bir 5 numaramız var ki...

Nba'de yeni sezon öncesi hazırlık maçında Houston Rockets, Utah Jazz'ı 140-127 mağlup etti. Maçta 28 dakika süre alan milli basketbolcumuz Alperen Şengün 13 sayı, 13 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma ile oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Öyle bir 5 numaramız var ki...
Nba'de yeni sezon öncesi hazırlık maçında Houston Rockets, Utah Jazz'ı 140-127 mağlup etti. Maçta 28 dakika süre alan milli basketbolcumuz Alperen Şengün 13 sayı, 13 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma ile oynadı. Bu sezon Houston Rockets'a katılan 37 yaşındaki All-Star oyuncu Kevin Durant, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Tecrübeli yıldız karşılaşmayı 20 sayıyla tamamladı. Maç sonunda Şengün'e övgü yağdıran Durant, "Öyle bir 5 numaramız var ki, tepeye çıkıp topu yönlendirebiliyor. Sadece o yerleşim düzeni bile oyunun içinde bizim için çok fazla alan açıyor. Bu da bizi öngörülemez kılıyor çünkü orada birebir oynayabiliyor, perde kurabiliyor, handoff pas yapabiliyor. Biz de onun için perde kurabiliyoruz. Bu yüzden top elindeyken savunmayı şaşırtıyor ve biz her seferinde doğru kararı vereceğine güveniyoruz" diye konuştu.
